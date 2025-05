Softball: rese note le avversarie delle 3 amichevoli dell’Italia per le All Star Series

In vista dell’estate internazionale che attende la nazionale italiana di softball, che sarà guidata dal nuovo manager Craig Montvidas, le azzurre si preparano a vivere giornate intense in Lombardia sottoponendosi a 3 amichevoli all’interno delle All Star Series.

Le date sono quelle del 27, del 28 e del 29 maggio: doppio impegno a Caronno Pertusella, prima alle 17 e poi alle 14, e infine match a Legnano, in agenda nuovamente alle 17.

La nazionale sfiderà una selezione di stelle straniere della Serie A1, in gare da 3 inning ciascuna: per un totale di 8 partite in 3 giorni (2-4-2 lo schema e la distribuzione); con un inning supplementare di tie-break al termine di ogni gara. Il tutto in vista degli Europei del prossimo settembre in programma a Praga.

Di seguito l’elenco delle giocatrici straniere convocate per queste partite, che saranno guidate da Maristella Perizzolo (tecnica federale) e dagli assistenti Pedro Gonzalez (Caronno) e Wilmer Pino (Saronno):

Elizabeth Rebecca Avery (Macerata) P/OF, Rissa Grace Lewis Bajusz (Pianoro Softball) – P, Merixtell Blesa Escriche (Caronno Softball) – IF, Taylor Nicole Caudill (Saronno) – P, Yamerki Guevara Limonta (Rovigo) – P, Jordan Rose Johnson (Forlì) – P, Wakako Chikamoto (Macerata) – UTL, Abril Zaraid Marin Parra (Caronno) – UTL, Chisora Mihara (Castellana) – UTL, Uxua Modrego López (Bollate) – OF, Logan Renee Moreland (Forlì) – IF, Riko Murayama (Caronno) – P, Caitlyn Elizabeth Nolan (Pianoro) – IF, Neely Alexandra Peterson (Saronno) – C, Emily Ellyse Price (Rovigo) – P, Gabriela Slabá (Bollate) – IF, Risa Soma (Castellana) – C/UTL, Lindsay Michelle Thomas (Bollate) – C/UTL, Ema Vodičková (Pianoro) – IF.