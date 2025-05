Softball: Italia, le convocate per il raduno di Caronno Pertusella

Il manager della Nazionale italiana di softball Craig Montvidas, per il raduno che va dal 25 al 30 maggio e che sarà di scena in quel di Caronno Pertusella, ha chiamato 19 giocatrici per quello che è il primo passo verso una lunga stagione ad alti livelli.

Questi i nomi delle chiamate:

1 AMATO Claudia UTL R R 2005 Baseball Softball Club Rovigo

2 BARBANENTE Michela Vincenza OF R R 2005 Penn State (NCAA, USA)

3 BIGATTON Laura P/OF L/R R 1997 Bollate Softball 1969

4 BRANDI Priscilla 1B/UTL R R 1993 Pianoro Softball

5 CACCIAMANI Ilaria P/OF R R 1994 Softball Club Forlì

6 CECCHETTI Elisa C/UTL R R 1995 Bollate Softball 1969

7 CIMINO Izabella Kayleigh UTL R R 2005 Florida Atlantic University (NCAA, USA)

8 DI PANCRAZIO Felicia OF L L 2006 Pianoro Softball

9 GASPAROTTO Marta C/IF R R 1996 Softball Club Forlì

10 GIACOMETTI Noemi OF/C R R 2000 Softball Club Forlì

11 KOUTSOYANOPULOS Giulia Metaxia IF/OF R L 2002 University of Tennessee

12 LONGHI Giulia IF R R 1993 Bollate Softball 1969

13 NICOLINI Alice P R L 1995 Bollate Softball 1969

14 ROTONDO Alessandra IF L R 2000 Saronno Softball e Baseball

15 RUSCONI Chiara P R L 2001 Caronno Softball

16 SHELDON Melany IF R R 1997 Caronno Softball

17 TONIOLO Christina Clara P R R 2001 Saronno Softball e Baseball

18 TORRE Silvia IF R R 2002 Bollate Softball 1969

19 VIGNA Laura OF L L 1999 Softball Club Forlì

Lo staff tecnico, oltre a Montvidas, è formato da Greta Cecchetti (pitching coach), Paola Sarassi (coach), Rafael Colon (mental coach), Lacey Warmington (video analyst), Alessandro Muccino (strenght & conditioning) coadiuvato da Tommaso Carfì e Stefano Frassine (trainer), Elena Signorile (team executive).

La formazione italiana giocherà in un torneo amichevole All Star Series contro una selezione di giocatrici importanti straniere della Serie A1. Dettagli sull’evento, programmato dal 27 al 29 maggio, tutti da rivelare nei prossimi giorni.

Ci sarà anche Francisco Cervelli, il manager della Nazionale di baseball sia maggiore che Under 23, il quale lavorerà con alcune catcher di prospettiva delle squadre del territorio. Per quanto riguarda le All Star, saranno guidate da Maristella Perizzolo e dai manager di Caronno e Saronno, vale a dire Pedro Gonzalez e Wilmer Pino.