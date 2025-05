Softball: Forlì compie lo sweep nel sabato di Serie A1. Pari per Bollate

Giornata positiva per Forlì, unica squadra ad aver messo referto lo sweep nel sabato dedicato alla Serie A1 2025 di softball. Ottima prova in tal senso per l’Italposa, uscita vittoriosa nel doppio confronto su Rovigo.

Le romagnole nello specifico hanno vinto gara-1 per 8-1, per poi imporsi in gara-2 per 8-0. Solo pareggi invece per altre squadre, a cominciare da Bollate: la capolista ha infatti prima vinto per 9-6 il confronto inaugurale con Saronno, salvo poi subire il cameback delle lombarde, abili a ripristinare gli equilibri con 1-4.

Si dividono la posta anche Caronno e Pianoro, con le Rheavendros più incisive nella prima disputa (5-2) e le Mia Office Blue arrembanti nella seconda (2-8). Pari anche tra Bertazzoni e Macerata. Le marchigiane hanno cominciato con il piede giusto regolando le avversarie per 1-7. Buona però la risposta delle parmigiane, le quali hanno recuperato in gara-2 mettendo nel tabellino un 3-2.

La Serie A1 tornerà domani, domenica 18 maggio.