Softball: finisce in parità il big match tra Bollate e Pianoro in Serie A1. Vincono Saronno e Forlì

Va in archivio un sabato scintillante nella Serie A1 2025 di softball, massimo Campionato italiano arrivato all’ultima giornata di andata. Nel turno odierno sorridono a pieni denti Saronno, Forlì, Caronno e Macerata, mentre Bollate e Pianoro si sono divise la posta nel big match.

Nello specifico la MKF si è imposta nettamente in gara-1, facendo perno su due big inning nel terzo e nel quarto turno, dove ha messo a referto sei e cinque punti che hanno contribuito al 4-12 finale. Le Mia Office Blu Girls hanno però recuperato nella seconda disputa, terminata con il punteggio di misura di 1-0, maturato grazie al doppio al centro di Di Pancrazio messo a referto nel sesto inning.

Tutto facile invece per la Inox Saronno, squadra che ha regolato Rovigo per 0-4 e per 1-9, così come Macerata, uscita vittoriosa dal doppio confronto con la Pubblice Service Old Parma (2-1, 11-3).

Da segnalare inoltre il trionfo di Forlì, squadra che ha arginato la Bertazzoni Collecchio per 7-0 e 1-0. Sweep infine anche per Caronno, squadra che ha battuto le Metalco Thunders per 6-7 e 4-6. La Serie A1 tornerà il prossimo 31 maggio. Di seguito la classifica aggiornata

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA

Regular Season – NAZIONALE