Softball: Castellana batte due volte Parma in Serie A1

Castellana vince gli ultimi due confronti del weekend legato all’ottava giornata di Serie A1. Doppio risultato di una certa importanza per le Thunders, che superano in entrambe le occasioni la Pubbliservice Old Parma. Andiamo a vedere il dettaglio delle due gare.

Gara-1 va a chiudersi sul 5-4 per Castellana. Si parte con tre punti nel secondo inning di Ham (doppio al cenetro da uno) e Fabbian (triplo da due). Parma accorcia col fuoricampo di Daugherty nella quarta ripresa, cui risponde la volata di sacrificio di Fabbian per mandare Denia Moreno a firmare il 4-1. Ancora nel sesto inning c’è Daugherty con un doppio che riduce le distanze, poi un errore difensivo di Castellana vale il 4-3. Uno svarione ducale porta le Thunders al 5-3, solo parzialmente (e vanamente) avvicinato da Daugherty con un singolo nell’inning finale.

Molto più netta gara-2, che va a terminare con il punteggio di 8-1 e oltretutto con la manifesta dopo cinque inning. Un punto a testa per Mihara (singolo) e Gamba (doppio) nella prima e terza ripresa, poi Ghillani fa sperare Parma nella quarta con il 2-1 prima di una parte bassa da 5 punti per Castellana, il che porta all’8-1 del quinto inning e dunque alla conclusione anticipata.

Resta così in testa alla classifica Bollate, a .824 nel lungo e continuato duello con Saronno, a .750. Prossima giornata che, fatto salvo il recupero di martedì 20 Pianoro-Rovigo, sarà tutta sabato 24 e avrà un interessante Pianoro-Bollate sulla scena.