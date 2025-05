Softball: Bollate-Pianoro è il big match della nona di Serie A1! Tanti gli incroci interessanti

Sarà un fine settimana particolarmente importante per le squadre d’alta classifica impegnate nella Serie A1 2025 di softball. In occasione della nona giornata del massimo Campionato italiano infatti assisteremo ad un big match oltre che a diversi interessanti testa coda; per tutte le formazioni la missione sarà soltanto una: vincere e non perdere punti preziosi.

Riavvolgiamo un attimo il nastro. Al momento al comando delle operazioni si trova Bollate, team che ha incassato fino ad oggi quattordici vittorie e tre sconfitte. Non lontana c’è poi Saronno, autrice di dodici successi e quattro K.O. Al terzo posto svetta Pianoro (13-5) precedendo Caronno (10-6) e Forlì (10-6), entrambe quarte a pari merito.

La compagine lombarda il prossimo sabato sfiderà appunto la terza della classe Pianoro, reduce dal convincente trionfo nella doppia sfida di recupero in cui ha regolato senza particolari patemi il fanalino di coda Rovigo. Quest’ultima, a caccia disperata di vittorie, dovrà invece affrontare tra qualche giorno la Inox Saronno, disputa oltremodo proibitiva.

Osservata speciale sarà invece Forlì, volenterosa di salire rapidamente la china andando a fare visita alla Bertazzoni Collecchio. Caronno invece dovrà passare l’esame Matalco Thunders, nel segno di due partite da non prendere assolutamente sottogamba. Da segnalare infine il vìs-a-vìs tra Macerata e Old Parma.