Softball: al via le All Star Series. Esordio stagionale per l’Italia

Terzetto di giorni dedicato alle All Star Series in quel di Caronno Pertusella, dove muove i primi passi stagionali l’Italia in versione Italia Softball Elite. Nella prima giornata di partite una vittoria e una sconfitta in due mini-incontri da quattro inning.

In gara-1 7-1 per l’Italia, con un fuoricampo di Giacometti quale principale highlight della partita, ma bene anche Gasparotto ed Elisa Cecchetti con un triplo a testa. Al lancio Toniolo e poi Nicolini.

In gara-2, invece, è la squadra dell’All Star Team, vale a dire quella delle migliori giocatrici della Serie A1, a imporsi per 3-0 con una gran prova al lancio di Bajusz e Avery. Per l’Italia spazio in questo caso a Bigatton e Rusconi. Il mercoledì sarà caratterizzato da quattro sfide a partire dalle 14:00.

Così Noemi Giacometti a fine giornata al sito FIBS: “È stata sicuramente una partita ricca di grandi emozioni. Prima non me l’aspettavo, sono andata nel box di battuta cercando di aspettare il mio lancio. Poi è arrivato il fuoricampo ed è stato ancora meglio. Sono orgogliosa di me stessa per il lavoro che ho fatto quest’inverno e durante la stagione. Lo vedo come un punto di inizio: questo nuovo staff ci sta dando un sacco di fiducia, c’è un ambiente molto positivo e questo si vede. Tutta la squadra è molto rilassata e secondo me un ambiente così positivo, così tranquillo porta a buoni risultati come è stata la prima partita e nel mio caso poi il fuoricampo. È un percorso, c’è bisogno di trovare la chimica tra noi ragazze. Tante sono nuove, come me, altre giovani e ci sono anche compagne arrivate dall’estero quest’anno. È un percorso che inizia con la conoscenza sia tra noi ragazze che tra ragazze e allenatori. Devo dire che sono soddisfatta di questa prima giornata. Abbiamo sofferto un po’ di più in gara due, però credo sia normale avere degli alti e dei bassi con un gruppo nuovo, credo che da qui possiamo solo andare a migliorare“.