Sinner svela chi tiferà tra Inter-PSG: “Nessuno si offenda, ma…”

La dichiarazione è tornata d’attualità oggi, per ovvie ragioni, ma va rimarcato come questa sia stata pronunciata lunedì sera. Autore: Jannik Sinner, dopo il match vinto al primo turno contro il francese Arthur Rinderknech al Roland Garros.

In quell’occasione, sulle tribune del Court Philippe Chatrier c’era Gigio Donnarumma. Tra lui e il numero 1 del mondo l’incontro è arrivato poi, negli spogliatoi del campo principale dell’impianto sito al Bois de Boulogne.

Intervistato in campo dopo quella vittoria per 6-4 6-3 7-5 (poi è arrivata anche quella per 6-3 6-0 6-4 che ha segnato la fine della carriera di Richard Gasquet; oggi il confronto con il ceco Jiri Leehcka), Sinner era stato interpellato anche circa la prossima finale di Champions League tra Inter e PSG, il massimo appuntamento del calcio di club europeo in scena a Monaco di Baviera.

E Jannik si era espresso così, diretto all’intervistatore: “Non mettermi in questa situazione! (sorride) Spero che sarà una bella partita, sono molto amico di Gigio, ho amici anche dell’Inter. Credo che non si offenda nessuno se dico che si tifa una squadra italiana. Io sono milanista, si sa, però speriamo sia una bella partita“.