Sinner sulle orme dei Fab4. Scala la classifica per il numero di vittorie consecutive

Jannik Sinner continua a scrivere nuove pagine di storia dello sport italiano e, al rientro dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol, si dimostra subito altamente competitivo raggiungendo i quarti di finale al Foro Italico. L’azzurro ha infatti battuto in due set anche l’ostico argentino Francisco Cerundolo e attende al prossimo turno uno tra il temibile norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar.

Il numero 1 al mondo, grazie ai tre successi registrati sin qui a Roma, conserva la sua imbattibilità stagionale (dopo il trionfo agli Australian Open) e si porta a quota 24 vittorie consecutive in match ufficiali di singolare. L’ultima sconfitta risale alla finale dell’ATP 500 di Pechino persa il 2 ottobre 2024 con il rivale spagnolo Carlos Alcaraz al tie-break del terzo set.

A partire dal Masters 1000 di Shanghai l’altoatesino non ha più perso una partita (anche considerando il prestigioso torneo esibizione di Riad), conquistando nella fase conclusiva della scorsa stagione il titolo alle ATP Finals di Torino e trascinando l’Italia al bis in Coppa Davis a Malaga. Sinner è diventato così il quinto tennista a vincere almeno 24 match di fila a livello ATP in singolare dal 1° gennaio 2000 in poi.

Davanti a lui in questa speciale classifica ci sono proprio i Fab Four che hanno dominato il circuito per quasi due decenni: il serbo Novak Djokovic con 43 partite, lo svizzero Roger Federer con 41, lo spagnolo Rafael Nadal con 32 e lo scozzese Andy Murray con 28.