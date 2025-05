Sinner-Ruud, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. L’appuntamento è per giovedì 15 maggio: sarà il terzo incontro a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 19.00. Il numero 1 del mondo sarà dunque impegnato in un confronto serale sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e sarà chiamato ad alzare ulteriormente l’asticella dopo aver superato l’insidioso ostacolo rappresentato dall’argentino Francisco Cerundolo nel turno precedente.

Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere contro il numero 7 del mondo: primo impegno contro un top-10 del ranking ATP dopo aver scontato la squalifica di tre mesi, tra l’altro contro un avversario decisamente in forma e reduce dalla vittoria nel Masters 1000 di Madrid. Sarà un test di grande caratura per il nostro portacolori, a maggiore ragione su questa superficie dove lo scandinavo ha sempre saputo ottenere risultati di un certo calibro.

Jannik Sinner ha vinto i tre precedenti disputati contro il 26enne norvegese: -6(2), 6-3 nei sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Vienna nel 2020; 7-5, 6-1 nei quarti di finale sempre nella capitale austriaca l’anno successivo; 6-1, 6-2 nella semifinale delle ATP Finals nel 2024. In palio la semifinale da giocare contro il vincente del confronto tra il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Tommy Paul, che si affronteranno alle ore 13.00 sul Centrale seguiti dalla semifinale tra Paolini e Stearns (non prima delle ore 15.00) e poi toccherà a Sinner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Ruud, quarto di finale degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire), Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-RUUD ATP ROMA 2025

Giovedì 15 maggio

Terzo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 19.00 Jannik Sinner vs Casper Ruud – Rete Rai da definire, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine Hurkacz-Paul e Paolini-Stearns (non prima delle ore 15.00). Al termine, e non prima delle ore 19.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-RUUD: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.