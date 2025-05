Sinner-Rinderknech oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, tv, programma, streaming

Esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo si presenta ai nastri di partenza con la sfida contro il francese Arthur Rinderknech, che tanto per cambiare ha mostrato garbo e ironia sin dal momento in cui ha saputo dell’accoppiamento iniziale.

2-1 il conto dei precedenti tra i due giocatori, ma risalgono tutti a più di tre anni fa. Nel frattempo cosa sia diventato Jannik è noto a tutti, mentre Rinderknech è sceso rispetto alle vette raggiunte in quel periodo. Rimane pur sempre un giocatore non facilissimo da interpretare: tennis marcatamente offensivo quando possibile, gioco neanche troppo banale, ma non una gran predisposizione a scambiare da fondo, il vero tallone d’Achille del transalpino.

Il match tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech inizierà alle ore 20:15 come unico della sessione serale parigina. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 26 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Sramkova (SVK)-Swiatek (POL) [5] – 1° turno donne

Osaka (JPN)-Badosa (ESP) [10] – 1° turno donne

Atmane (FRA) [WC]-Gasquet (FRA) [WC] – 1° turno uomini

Ore 20:15 Sinner (ITA) [1]-Rinderknech (FRA) – 1° turno uomini, sessione serale – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA SINNER-RINDERKNECH OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)