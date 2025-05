Sinner-Paul oggi, Internazionali d’Italia 2025: orario seconda semifinale, tv, streaming

Al ritorno in campo, ecco arrivare la prima semifinale a Roma per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo entra in scena ancora una volta sul Centrale del Foro Italico della Capitale: per lui sessione serale e confronto con l’americano Tommy Paul, numero 11 del seeding e alla sua seconda semifinale consecutiva qui.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PAUL (NON PRIMA DELLE 20.30)

A livello di precedenti il conteggio parla di un 3-1 a favore di Sinner, che l’unica sfida l’ha persa a Eastbourne ne 2022, quando ancora non era giunta l’era della fiducia anche sull’erba per l’attuale leader del ranking ATP. Per il resto tre vittorie tutte diverse: debutto a Madrid 2022 con salvataggio di match point, doppio 6-4 a Toronto nel primo 1000 vinto, tre set a zero negli ottavi degli ultimi US Open.

La semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul si giocherà non prima delle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai1, nonché su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-PAUL, INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI

Venerdì 16 maggio

Sessione diurna

Ore 13:30 Andreeva/Shnaider [6]-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [3] – Semifinale doppio WTA

Non prima delle ore 15:30 Alcaraz (ESP) [3]-Musetti (ITA) [8] – Semifinale ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Kudermetova/Mertens (BEL)-Hunter (AUS)/Perez (AUS) – Semifinale doppio WTA

Non prima delle ore 20:30 Sinner (ITA) [1]-Paul (USA) [11] – Semifinale ATP – Diretta tv su Rai1, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER-PAUL, INTERNAZIONALI D’ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport