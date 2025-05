Sinner, Paolini e non solo: gli ascolti tv premiano gli Internazionali d’Italia

Sempre più importanti i dati d’ascolto degli Internazionali d’Italia 2025, che stanno godendo di una tripla copertura: Rai, con un match al giorno maschile, SuperTennis, per il torneo femminile, e Sky Sport, con i diritti completi in ATP e WTA. Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto, la giornata di ieri: il match in cui Jannik Sinner ha demolito, in tutti i sensi, il norvegese Casper Ruud è stato seguito su Rai2 da 2.084.000 spettatori con il 13,2% di share. Questo fino alle 20:14, perché gli ultimi cinque minuti sono passati su Rai3, dove c’erano 2.371.000 spettatori per il 12,7% di share (sulla seconda rete Rai c’era l’anteprima Eurovision, da tempo programmata: il concorso canoro è ormai tra gli eventi di punta della tv di Stato). Se si prende il dato della total audience, come rilevato da Studio Frasi, si arriva a dati più elevati ancora: 2.9 milioni di telespettatori, facendo inclusione anche di chi si è collegato tramite Sky Sport.

Ma anche la semifinale tra Jasmine Paolini e l’americana Peyton Stearns è stata molto seguita: comprendendo SuperTennis e Sky Sport, infatti, sempre Studio Frasi elabora un dato superiore ai 620.000 spettatori, pari al 7,15% di share. Di questi, sono 338.676 gli spettatori collegati con la tv federale per il 3,87% di share (164.170 per Qinwen Zheng-Coco Gauff con l’1,01%). Punta di oltre mezzo milione (509.314 e 5,93% di share), sempre su SuperTennis, per le fasi finali dell’incontro, tra le 17:05 e le 17:10.

Com’è noto, ora tutti gli incontri godranno della diretta su Rai1: vale per la semifinale tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz (15:30), vale per quella tra Jannik Sinner e l’americano Tommy Paul (20:30), in onda oggi, e vale anche per la finale femminile tra Jasmine Paolini e l’americana Coco Gauff, in scena alle 17:00 domani. Chiaramente, non è difficile immaginare che la promozione su Rai1 possa arrivare anche per un’eventuale finale maschile a presenza italiana. Per il momento, rimane un dato: erano 30 anni che un match del Foro Italico non andava in onda su Rai1, con l’ultima evenienza che si era verificata nel 1995 prima di una decisa riorganizzazione dei palinsesti delle reti della tv di Stato.

In buona sostanza, i numeri premiano e non di poco il tennis in tv: un dato clamorosamente rilevante è anche quello del secondo turno di doppio di domenica tra Sara Errani e Jasmine Paolini e il duo canadese-kazako formato da Leylah Fernandez e Yulia Putintseva. Le immagini dal Pietrangeli sono state viste da 321.024 persone con il 3,12% di share, dato che mostra poi una continuità per il quarto contro Coco Gauff (ancora lei) e la filippina Alexandra Eala: meno spettatori su SuperTennis (288.717), ma share maggiore (3,52%).

Quanto a Paolini da sola, il dato comunicato da SuperTennis relativo ai quarti di finale con la russa Diana Shnaider è di 293.628 spettatori con share del 2,93%, aumentato a 385.931 e 4,72% nelle fasi finali. Il complessivo unito a Sky è di 527.000. E ancora, l’ottavo con la lettone Jelena Ostapenko era stato visto da 305.646 persone per il 2,85% sul canale federale.

Per quanto riguarda invece il torneo maschile, lo storico dei dati Rai è possibile ricostruirlo tramite le partite andate in onda sui canali generalisti. Andando in ordine di tempo: Sonego-Burruchaga su Rai2 258.000 spettatori e 3% di share, Arnaldi-Bautista Agut su Rai2 414.000 e 5%, Musetti-Virtanen su RaiSport dato non comunicato, Sinner-Navone 1.398.000 e 9,8% su Rai2, e si sale oltre i 2 milioni con la total audience data da Sky, Djere-Alcaraz su Rai2 573.000 e 3,2%, Sinner-de Jong 1.231.000 e 14% su Rai2. Questo fino a lunedì 12. Poi, martedì 13, Sinner-Cerundolo era stata spostata su Rai1, ma la pioggia l’ha portata su Rai2 e poi fatta finire su Rai3. Sulla seconda rete 1.273.000 persone, sulla terza 2.489.000, cui si aggiungono quasi 800.000 persone su Sky. E, infine, i botti, quelli veri: Musetti-Zverev 1.314.000 su Rai2 in una serata con la finale di Coppa Italia in contemporanea (e una curva degli ascolti tutta particolare). Fino al dato di ieri.

E a questo punto non è impossibile immaginare che le prossime partite dei giocatori italiani possano sfidare, in termini numerici, quei successi che sono stati letteralmente riscritti, in termini di auditel, tra 2023 e 2024.