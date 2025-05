Sinner-Lehecka oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 31 maggio, Jannik Sinner sarà nuovamente in campo per affrontare il ceco Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros 2025. Sul campo Suzanne-Lenglen, l’altoatesino vorrà centrare l’accesso agli ottavi di finale dello Slam di Parigi, ma l’avversario non sarà dei più semplici da affrontare per le sue caratteristiche.

Il ceco è un tennista particolarmente potente, che ha messo in mostra le sue qualità soprattutto nel match contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Un match osservato anche da Jannik proprio nella consapevolezza che Lehecka avrebbe potuto rappresentare una minaccia concreta nel proprio percorso.

Se si vanno a considerare i precedenti tra i due, Sinner è in vantaggio 2-0 relativamente agli incroci che ci sono stati nel circuito ATP. I riferimenti sono ai tornei di Indian Wells e di Pechino, dove però i due si sono sfidati sul cemento. Sulla terra rossa c’è solo il riferimento del Challenger di Ostrava del 2019, con vittoria sempre del pusterese, ma si parla di tantissimo tempo fa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del confronto tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, terzo turno del Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport2 HD; in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN; in DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

SINNER-LEHECKA ROLAND GARROS OGGI IN TV

Sabato 31 maggio

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Mirra Andreeva — vs Yulia Putintseva KAZ

Jannik Sinner ITA vs Jiri Lehecka CZE

Joao Fonseca BRA vs Jack Draper GBR

Madison Keys USA vs Sofia Kenin USA

PROGRAMMA SINNER-LEHECKA ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.