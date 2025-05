Sinner-Gasquet oggi, Roland Garros 2025: orario, canale, tv, streaming, partite precedenti

Oggi, giovedì 29 maggio, Jannik Sinner tornerà in campo e affronterà il francese Richard Gasquet nel confronto valido per il secondo turno del Roland Garros 2025. Sul Philippe Chatrier, il pusterese andrà a caccia del terzo round, giocando contro degli idoli di casa.

I due si sono già incrociati in tre circostanze e ha sempre vinto Jannik. Nel 2023 l’azzurro si imposte a Indian Wells e ad Halle, mentre l’anno passato vinse proprio nel secondo turno del Roland Garros. Un’affermazione netta per 6-4 6-2 6-4. Vedremo se il rendimento dell’altoatesino sarà il medesimo.

Sinner è reduce dalla vittoria in tre set contro l’altro transalpino Arthur Rinderknech e nel terzo parziale un passaggio a vuoto ha destato sensazione. Il n.1 ATP ha avuto la capacità di rimontare dallo 0-4 al 7-5 in proprio favore, mettendo in mostra qualità caratteriali non comuni. Le aspettative del nostro portacolori sono quelle di avere un rendimento più costante.

Il match tra Jannik Sinner e Richard Gasquet, valido per il secondo turno del Roland Garros 2025, verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

DAZN

SINNER-GASQUET ROLAND GARROS 2025

Giovedì 29 maggio

Court Philippe Chatrier – Inizio alle ore 12.00

A. Li vs J. Pegula

A seguire

Jannik Sinner vs R. Gasquet

PROGRAMMA SINNER-GASQUET ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD dalle 11.00 alle 21.00, Eurosport1 HD dalle 17.45 in poi.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.