Sinner e Musetti oggi agli Internazionali d’Italia: orari semifinali, tv, streaming, programma RAI e Sky

Oggi, venerdì 16 maggio, assisteremo alle semifinali del tabellone del singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner saranno protagonisti dei due penultimi atti e il sogno sarebbe quello di ritrovarsi nella sfida decisiva, che metterà in palio il titolo. Non sarà un target semplice.

Musetti, in particolare, è atteso dal difficile incontro con lo spagnolo Carlos Alcaraz. La sfida contro il n.3 del mondo è un remake della finale di quest’anno a Montecarlo, vinta dal giocatore iberico. Una partita quella nel Principato condizionata inevitabilmente dal problema fisico di Musetti, vittorioso del primo parziale e poi costretto a cedere in tre frazioni. Vedremo se il toscano saprà rifarsi.

Nella sessione serale, invece, Sinner cercherà di replicare la scintillante prestazione di ieri contro Casper Ruud. Il norvegese è stato letteralmente preso a pallate. L’avversario sarà il californiano Tommy Paul. Lo statunitense ha sconfitto solo in una circostanza Jannik, ma sull’erba, diverso tempo fa. Si tratta però del primo incrocio sulla terra rossa e quindi l’azzurro dovrà fare attenzione.

Le semifinali del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia andranno in scena quest’oggi sul Centrale del Foro Italico. La partita tra Musetti e Alcaraz inizierà non prima delle 15.30, preceduta dal doppio Errani/Paolini contro Andreeva/Shnaider. Sinner, invece, giocherà non prima delle 20.30, posteriormente all’altra semifinale del doppio femminile. La copertura televisiva dei due incontri sarà offerta da Rai 1 HD e dai canali di Sky Sport; in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei due incontri.

SINNER E MUSETTI OGGI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Venerdì 16 maggio

CAMPO CENTRALE

Ore 13:30 Andreeva/Shnaider [6] vs Errani (ITA)/Paolini (ITA) [3] – Semifinale doppio WTA

Non prima delle ore 15:30 Alcaraz (ESP) [3] vs Musetti (ITA) [8] – Semifinale ATP

Ore 19:00 Kudermetova/Mertens (BEL) vs Hunter (AUS)/Perez (AUS) – Semifinale doppio WTA

Non prima delle ore 20:30 Sinner (ITA) [1] vs Paul (USA) [11] – Semifinale ATP – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER E MUSETTI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport