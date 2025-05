Sinner e le emozioni del ritorno: “Ero tranquillo, ho fatto colazione con la mia famiglia”

Il numero 1 al mondo è tornato. Jannik Sinner, archiviata la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol, ha fatto il suo ritorno nel circuito ATP imponendosi per 6-3 6-4 sull’argentino Mariano Navone nel suo match d’esordio a Roma e raggiungendo così i sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia 2025. Al prossimo turno se la vedrà con il sorprendente olandese Jesper De Jong.

“Per questa partita mi do comunque un voto molto alto perché, a prescindere dal risultato, è stato un giorno fondamentale per me. Mi sono svegliato in maniera tranquilla, ho pranzato con la mia famiglia, siamo arrivati qui abbastanza presto perché c’era la partita di calcio Lazio-Juventus all’Olimpico e non volevamo entrare in tutto il traffico“, il commento dell’azzurro.

“Siamo stati qua come tutte le giornate, solo che oggi dovevo giocare la partita. Mi sono sentito abbastanza tranquillo in campo, anche all’ingresso. Ovviamente è stata un’emozione diversa e molto bella, però è stata una giornata positiva per me“, ha proseguito il 23enne altoatesino in conferenza stampa dopo la vittoria su Navone al Foro Italico.

“Mi servono partite, mi serve di nuovo fare tanti game quando vai per esempio ai vantaggi o 30-30, 15-30. Questi punti sono fondamentali per noi tennisti e sto cercando proprio quello. Sono contento di poter fare almeno un’altra partita qua, l’obiettivo era superare il primo turno e poi il resto sarebbe stato positivo. Ora sono in quella posizione lì e spero di andare avanti. L’atteggiamento giusto ce l’ho, che è l’unica cosa che posso controllare, poi a volte abbiamo una giornata storta e può succedere. Vediamo“, ha aggiunto Sinner.