Sinner è indietro nei precedenti con Alcaraz. Ma ha vinto l’ultimo confronto non ufficiale e l’unica finale sulla terra

L’undicesimo confronto sul circuito maggiore tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz andrà in scena nella finale degli Internazionali d’Italia: sarà il terzo incontro tra i due in una finale, nonché il terzo incrocio sulla terra battuta, ed in entrambi i casi il bilancio è di 1-1.

Nel complesso, però, lo spagnolo è in vantaggio per 6-4, grazie ai tre successi consecutivi maturati nel 2024, anche se l’ultimo confronto in ordine temporale, avvenuto però in un’esibizione e dunque in un match non ufficiale, ha visto imporsi Jannik Sinner, vittorioso nella finale del Six Kings Slam per 6-7 6-3 6-3.

Sulla terra battuta Sinner ha vinto la finale di Umago 2022, unica finale tra i due giocata su questa superficie, mentre lo scorso anno nelle semifinali del Roland Garros si è imposto Alcaraz al quinto set. Negli ultimi 7 tornei ufficiali giocati da Sinner (da Cincinnati 2024), infine, lo spagnolo è stato l’unico a batterlo, in finale a Pechino.

PRECEDENTI SINNER-ALCARAZ (4-6 CIRCUITO ATP, 0-1 CHALLENGER)

2024 Beijing China Outdoor Hard F Carlos Alcaraz 6-7 (6) 6-4 7-6 (3)

2024 Roland Garros France Outdoor Clay SF Carlos Alcaraz 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3

2024 ATP Masters 1000 Indian Wells CA, U.S.A. Outdoor Hard SF Carlos Alcaraz 1-6 6-3 6-2

2023 Beijing China Outdoor Hard SF Jannik Sinner 7-6 (4) 6-1

2023 ATP Masters 1000 Miami FL, U.S.A. Outdoor Hard SF Jannik Sinner 6-7 (4) 6-4 6-2

2023 ATP Masters 1000 Indian Wells CA, U.S.A. Outdoor Hard SF Carlos Alcaraz 7-6 (4) 6-3

2022 US Open NY, U.S.A. Outdoor Hard QF Carlos Alcaraz 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3

2022 Umag Croatia Outdoor Clay F Jannik Sinner 6-7 (5) 6-1 6-1

2022 Wimbledon Great Britain Outdoor Grass R16 Jannik Sinner 6-1 6-4 6-7 (8) 6-3

2021 ATP Masters 1000 Paris France Indoor Hard R32 Carlos Alcaraz 7-6 (1) 7-5

Challenger

2019 Alicante Spain Outdoor Clay R64 Carlos Alcaraz 6-2 3-6 6-3

Esibizione non ufficiale

2024 Six Kings Slam Riad Saudi Arabia Indoor Hard F Jannik Sinner 6-7 6-3 6-3