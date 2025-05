Sinner-De Jong si vedrà sulla RAI? Canale esatto, orario d’inizio, streaming

Oggi, lunedì 12 maggio, Jannik Sinner sarà nuovamente protagonista agli Internazionali d’Italia. Il n.1 del mondo affronterà nel terzo turno del torneo di Roma l’olandese Jesper de Jong (n.93 ATP), mettendo nel mirino l’accesso agli ottavi di finale. Tornato a giocare 104 giorni dopo, l’altoatesino spera di elevare il suo standard tennistico.

Nella prima uscita contro l’argentino Mariano Navone si è notata la consueta attenzione ai punti, ma anche qualche problema con alcuni colpi: servizio e soprattutto il dritto. Jannik ci ha lavorato ieri in allenamento, nella consapevolezza che per tornare ai massimi livelli certi particolari possono fare la differenza. Ecco che il confronto con de Jong sarà un altro test.

I due si sono incrociati solo una volta nel massimo circuito internazionale e il riferimento è al secondo turno degli Australian Open 2024, quando l’azzurro si impose in maniera netta con un triplice 6-2. Le intenzioni sono quelle di replicare, nella consapevolezza però che si è in un momento di forma molto diverso e su una superficie differente, dal momento che si è sulla terra rossa.

La partita tra Jannik Sinner e Jesper de Jong, valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, sarà la terza in programma sul campo centrale, non prima delle 15.00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) e da Rai 2 HD; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-DE JONG ATP ROMA 2025

Lunedì 12 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

P. Stearns vs N. Osaka

J. Paolini vs J. Ostapenko (Non prima 12:30)

J. Sinner vs J. de Jong (Non prima delle 15:00)

M. Berrettini vs C. Ruud (Non prima 19:00)

A. Sabalenka vs M. Kostyuk (Non prima 20:30)

PROGRAMMA SINNER-DE JONG ATP ROMA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Rai 2 HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, RaiPlay, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport