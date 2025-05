Sinner-De Jong oggi, ATP Roma 2025: orario esatto, canale tv, streaming

Agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, lunedì 12 maggio, il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, sarà opposto al lucky loser neerlandese Jesper de Jong nel match valido per il terzo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma.

Nell’unico precedente tra i due, che risale agli Australian Open 2024, Sinner si impose nel secondo turno con un triplice 6-2. Il match sarà il terzo in programma dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, ed in ogni caso non si giocherà prima delle ore 15.00.

Il match tra Jannik Sinner ed il neerlandese Jesper de Jong, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Lunedì 12 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 11.00

Peyton Stearns (Stati Uniti)-Naomi Osaka (Giappone)

Non prima delle ore 12.30

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Jelena Ostapenko (Lettonia, 17)

Non prima delle ore 15.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Jesper de Jong (Paesi Bassi, LL)

