Sinner-Cerundolo si vedrà sulla RAI oggi? Orario esatto, canale, partite precedenti

Oggi, martedì 13 maggio, Jannik Sinner tornerà in campo a Roma per affrontare negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025 l’argentino Francisco Cerundolo. Un impegno complicato per il n.1 del mondo, al cospetto di uno dei giocatori più in forma del 2025 e in condizione specialmente sulla terra rossa, reduce ad esempio dalla semifinale raggiunta nel Masters1000 di Madrid.

Sinner sta cercando di recuperare il terreno perduto, ma tre mesi lontani dai campi si fanno sentire. Lo si è compreso ieri contro l’olandese Jesper de Jong, visto l’inusuale calo che c’è stato nel primo set, quando l’azzurro si è trovato avanti di due break (4-1) e si è fatto poi recuperare. Doveroso però sottolineare come abbia reagito e sia comunque riuscito a conservare i nervi saldi. Tuttavia, contro Cerundolo dovrà alzare il livello, come ha sottolineato lui stesso.

Se si guardano i precedenti, si è sul 2-2 e l’argentino ha vinto l’ultimo match che si è tenuto proprio al Foro Italico e sempre negli ottavi di finale nel 2023. Un successo in rimonta in quel caso 6-7 (3) 6-2 6-2. L’altra affermazione del sudamericano è poi dovuta al ritiro di Sinner, ovvero nei quarti del 2022 a Miami, dove Jannik alzò bandiera bianca dopo cinque game (4-1 per Cerundolo) per problemi di vesciche. Le vittorie dell’azzurro sono state ottenute in Coppa Davis tre anni fa e a Vienna sempre nel 2022.

La partita tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, sarà la terza in programma sul campo centrale, non prima delle 15.00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) e da Rai 1 HD; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-CERUNDOLO ATP ROMA 2025

Martedì 13 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Karen Khachanov RUS vs Carlos Alcaraz ESP

Jasmine Paolini ITA vs Diana Shnaider RUS (Non prima 13:00)

Jannik Sinner ITA vs Francisco Cerundolo ARG (Non prima 15:00)

Peyton Stearns USA vs Elina Svitolina UKR (Non prima 19:00)

Jaume Munar ESP vs Casper Ruud NOR (Non prima 20:30)

PROGRAMMA SINNER-CERUNDOLO ATP ROMA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203), Rai 1 HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, RaiPlay, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport