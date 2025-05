Perché Sinner-Cerundolo non inizia: gli aggiornamenti sul ritardo

AGGIORNAMENTO 19.14: ci siamo, i giocatori stanno per scendere in campo.

AGGIORNAMENTO ORE 19.02: tolti i teloni che coprivano il campo. Gli spalti si stanno rapidamente ripopolando…

AGGIORNAMENTO ORE 19.02: Iniziano a venire tolti i teloni dal campo!

AGGIORNAMENTO ORE 19.01: le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare non danno più pioggia per tutta la serata.

AGGIORNAMENTO ORE 18.57: nuovo rinvio alle 19.15.

AGGIORNAMENTO ORE 18.38: ha smesso di piovere. La gente sta tornando sugli spalti.

AGGIORNAMENTO ORE 18.31: attesa una schiarita intorno alle 19.00.

AGGIORNAMENTO ORE 18.19: nuovo rinvio. Non si comincerà prima delle 18.45. Piove ancora in maniera leggera.

AGGIORNAMENTO ORE 18.08: continua a piovere, anche se in maniera più blanda. Non si comincerà nemmeno alle 18.30.

AGGIORNAMENTO ORE 17.52: non si comincerà prima delle 18.30. Adesso piove in maniera meno consistente. Sta andando a scemare…

AGGIORNAMENTO ORE 17.46: non accenna a placarsi la pioggia. Impossibile che si cominci alle 18.00.

AGGIORNAMENTO ORE 17.34: la partita tra Sinner e Cerundolo non inizierà prima delle 18.00.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30: torna di nuovo a piovere! Altro scroscio abbondante e teloni in campo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15: sono stati tolti i teloni sul Campo Centrale, la partita inizierà alle ore 17.30.

AGGIORNAMENTO ORE 17.05: ha smesso di piovere, si dovrebbe iniziare alle ore 17.30.

AGGIORNAMENTO ORE 16.40: acquazzone, si preannuncia una lunga interruzione. La partita di Sinner tarderà.

AGGIORNAMENTO ORE 16.38: arriva la pioggia, la partita di Sinner potrebbe tardare.

AGGIORNAMENTO 16.33: Paolini ha vinto! Incredibile successo! Azzurra in semifinale, tra poco toccherà a Sinner.

AGGIORNAMENTO 16.28: Paolini si issa sul 5-2!

AGGIORNAMENTO 16.23: Paolini scatenata! Altro break, quattro game di fila! 4-2 nel terzo set.

AGGIORNAMENTO 16.10: Paolini restituisce il favore! 2-2 nel terzo set.

AGGIORNAMENTO 16.00: Shnaider ha firmato il break e conduce per 2-0 nel terzo set.

AGGIORNAMENTO 15.55: inizia ora il terzo set tra Paolini e Shnaider dopo il toilet break richiesto dalla russa.

AGGIORNAMENTO 15.46: BREAK! Jasmine Paolini firma un numero sublime, strappa ancora il servizio all’avversaria e vince il secondo set per 6-4. Si va al terzo! Al termine toccherà a Sinner, il match del numero 1 del mondo è in grande ritardo.

AGGIORNAMENTO 15.40: Jasmine Paolini ha completato la rimonta! Altro break: 4-4 contro Shnaider nel secondo set.

AGGIORNAMENTO 15.35: Jasmine Paolini ha vinto tre game consecutivi e ora è sotto per 3-4 nel secondo set contro Shnaider. Al termine di questa partita toccherà a Sinner.

AGGIORNAMENTO 15.30: la partita tra Jasmine Paolini e Diana Shnaider è ripresa dopo una breve interruzione. La russa conduce per 7-6, 4-2. L’azzurra servirà per accorciare le distanze.

AGGIORNAMENTO 15.15: Jasmine Paolini è sotto 6-7, 0-3 e 0-30 nel match contro la russa Diana Shnaider. In questo momento il match è interrotto per pioggia, anche se il rovescio sta andando a concludersi. A seguire toccherà a Sinner-Cerundolo.

Un déjà vu. La situazione di ieri al Foro Italico potrebbe replicarsi. Il riferimento è al ritardo nella successione dei vari incontri previsti sul Centrale per il prolungarsi delle sfide sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia 2025. Ad aprire il programma odierno, alle ore 11.00, è stato lo spagnolo Carlos Alcaraz, opposto al russo Karen Khachanov.

In maniera anche inaspettata, il confronto tra il n.3 del mondo e Khachanov è andato al terzo set, visto che l’iberico vittorioso del primo parziale 6-3, ha perso il secondo con il medesimo score. Al di là dell’esito della partita nella terza frazione, chiaramente lo schedule ne risultata posticipato.

PROGRAMMA CENTRALE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Martedì 13 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Karen Khachanov RUS vs Carlos Alcaraz ESP 3-6 6-3 5-7

Jasmine Paolini ITA vs Diana Shnaider RUS (Non prima 13:00)

Jannik Sinner ITA vs Francisco Cerundolo ARG (Non prima 15:00)

Peyton Stearns USA vs Elina Svitolina UKR (Non prima 19:00)

Jaume Munar ESP vs Casper Ruud NOR (Non prima 20:30)

Un ritardo che potrebbe portare a una traslazione temporale del match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo. L’italiano e l’argentino, infatti, dovranno attendere non solo il termine della partita menzionata, ma anche quella tra Jasmine Paolini e la russa Dian Shnaider. Originariamente il programma è non prima delle 15.00, ma potrebbe esserci un’attesa più lunga anche per il rischio pioggia secondo le previsioni.