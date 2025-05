Sinner, cambia tutto! Perché la vittoria con Cerundolo apre scenari differenti a Roma

Fin dal primo momento successivo al sorteggio, il match degli ottavi di finale era quello forse più atteso nel cammino di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. I pronostici sono stati rispettati, perché il numero uno del mondo si è trovato di fronte Francisco Cerundolo, proprio il giocatore che lo aveva sconfitto due anni fa sempre agli ottavi (Jannik assente nel 2024 al Foro Italico), il tennista che aveva più vittorie sulla terra rossa in questa stagione e reduce dalle semifinali di Monaco di Baviera e Madrid. Sfida dura doveva essere e sfida dura è stata.

Sinner si è preso forse la vittoria più importante della sua stagione, forse ancora di più di quelle ottenute all’Australian Open, che gli hanno permesso di conquistare il suo terzo Slam. Dopo tutto quello che è successo in questi tre mesi, questa partita era attesa con trepidazione, perché era forse il vero primo test per valutare Jannik e l’esame è stato sicuramente passato a pieni voti.

Certamente non sono mancati i momenti complicati, soprattutto nel primo set, ma Sinner ha saputo uscirne come ha quasi sempre fatto nell’ultimo anno. Una prova di forza anche mentale per il numero uno del mondo, che ancora una volta nei tie-break è stato implacabile, dominando il parziale per 7-2 e conquistando un primo set fondamentale nell’economia del match. Vinto questo primo parziale Sinner si è sciolto e ha dominato nel secondo, vivendo solo un momento di incertezza proprio quando era in prossimità di chiudere. Superato anche quello Jannik ha poi chiuso 6-3.

Questa vittoria ovviamente apre scenari importantissimi in quel di Roma. Nei quarti di finale Sinner dovrebbe vedersela con Casper Ruud, che parte nettamente favorito nel match di questa sera contro lo spagnolo Jaume Munar. I precedenti, però, sono chiari con Sinner che ha vinto le tre sfide finora giocate. Certamente il norvegese è in grande forma e ha appena vinto Madrid e soprattutto può rendere la partita molto dura ad un Sinner al rientro. La vittoria con Cerundolo, però, potrebbe essere stata importante anche mentalmente, quasi a sbloccare l’altoatesino che potrebbe vivere in discesa le prossime sfide.

In ottica semifinale poi ci potrebbe essere lo scontro con il polacco Hubert Hurkacz o più probabilmente con uno tra l’australiano Alex de Minaur e l’americano Tommy Paul. Con tutti e tre Sinner è ampiamente favorito e i precedenti (soprattutto con de Minaur) sono abbastanza netti. Vedendo il tabellone, forse, proprio l’eventuale quarto con Ruud sarebbe molto più duro, aspettando poi il sogno di arrivare a quella tanto attesa finale al Foro Italico, magari in un magico derby con Lorenzo Musetti o nell’ennesimo capitolo della rivalità con Carlos Alcaraz.