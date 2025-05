Sinner, attento a Rublev! Il russo è stato l’ultimo a battere il n.1, Alcaraz escluso. E due precedenti fanno toccare ferro…

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il n.1 del mondo si è nettamente imposto contro il ceco Jiri Lehecka col punteggio di 6-0 6-1 6-2 e sul suo cammino affronterà il russo Andrey Rublev, che ha beneficiato del ritiro del francese Arthur Fils, ancor prima di giocare.

Il bilancio dei precedenti tra il moscovita e l’azzurro è favorevole al n.1 del mondo, con sei vittorie e tre sconfitte. Jannik, infatti, si è imposto nei seguenti incontri:

– 2021 ATP Barcellona 6-2 7-6 (6)

– 2022 Masters1000 Montecarlo 5-7 6-1 6-3

– 2023 Masters1000 Miami 6-2 6-4

– 2023 ATP Vienna 7-5 7-6 (5)

– 2024 Australian Open 6-4 7-6 (5) 6-3

– 2024 Masters1000 Cincinnati 4-6 7-5 6-4.

Ci sono però delle riflessioni da fare sui tre ko. Due di questi si sono verificati per un ritiro del pusterese. Il primo risale al 2020, quando i due si incrociarono a Vienna e Jannik lasciò il campo dopo pochi giochi per un problema di vesciche. La situazione si è replicata, ironia della sorte, negli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Sinner, in quel periodo, aveva qualche problema alla gamba sinistra e, dopo aver dominato il primo parziale sul punteggio di 6-1, fu costretto ad alzare il piede dall’acceleratore e a ritirarsi sotto nel punteggio 6-4 2-0.

La terza sconfitta risale all’anno passato nel Masters1000 di Montreal e, nei fatti, Rublev è stato tra i pochi con Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas a battere il nostro portacolori nell’ultimo anno e mezzo. Un risultato frutto anche delle circostanze: secondo match nello stesso giorno e qualche problema all’anca per l’altoatesino. A questo punto, si spera che non ci siano inconvenienti…