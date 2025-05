Sinner-Alcaraz: sei milioni alla tv tra Rai e Sky per la finale di Roma. Dati super anche per Errani/Paolini

Ancora risultati di altissimo rilievo per quanto riguarda gli ascolti tennistici. Chiaramente, il grande magnete è la finale degli Internazionali d’Italia 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che lo spagnolo ha vinto in due set infrangendo le speranze sia del numero 1 del mondo che di un’Italia che ha accompagnato con calore il suo campione, al rientro dopo tre mesi di stop abbondanti con tutti i distinguo del caso.

Su Rai1, sono stati 4.885.000 gli spettatori totali, pari al 37,7% di share. In termini numerici ha fatto leggermente meglio la semifinale Sinner-Paul, favorita però da un orario serale che storicamente è quello in cui le persone si riuniscono maggiormente davanti alla tv. Il 37,7% di share, invece, è il più alto della giornata. Come tutto il dato, del resto: niente è stato più visto nella domenica nel suo complesso.

A questi dati vanno aggiunti quelli di Sky Sport, che assommano altre 1.100.000 persone. Ciò significa che il computo totale è di 5.985.000 spettatori totali. Poiché in questi numeri non è indicato il dato di chi ha visto l’incontro tramite RaiPlay o SkyGo o ancora Now, non è difficile ritenere che la quota dei 6 milioni sia stata superata, arrivando a fare della finale maschile degli Internazionali il secondo match più visto nella storia dell’Auditel. Quanto a Sky, share dell’8,5%: totale, dunque, del 46,2%. Quasi una tv su due su Sinner-Alcaraz.

In Spagna la finale è stata visibile solo a pagamento, su Movistar+, dove è stata guardata da 381.000 persone con il 4,2% di share. Va detto che in terra iberica, sia a pagamento che in chiaro, il panorama televisivo è di estrema complessità: si contano sulle dita di una mano gli eventi che possono assommare un numero di telespettatori su larga o enorme scala.

Ascolti di grande valore anche per SuperTennis in tema di finale di doppio femminile: 778.994 i telespettatori che hanno visto trionfare per la seconda volta Sara Errani e Jasmine Paolini, stavolta contro il duo russo-belga formato da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Dato share: 6,23%. Numeri alla mano, è il secondo match più visto di sempre su SuperTennis, dietro soltanto alla finale degli US Open 2024 tra Jannik Sinner e Taylor Fritz (che superò il milione e mezzo). Aggiungendo i 518.000 di Sky Sport (4,3%), si arriva a un dato di 1.296.994 telespettatori totali con il 10,53%: in pratica, solo i match alle Olimpiadi, che avevano la piattaforma di Rai2, sono stati più visti.