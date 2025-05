Sinner-Alcaraz, scontro totale per la ATP Race: rimonta italiana o fuga spagnola? Proiezioni, classifica e distacchi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno guadagnato 650 punti a testa raggiungendo la finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino, al suo rientro dopo aver scontato una squalifica di tre mesi, si è reso protagonista di un eccellente cammino condito da due affermazioni di spessore contro due terraioli come l’argentino Francisco Cerundolo e il norvegese Casper Ruud, prima di riuscire a rimontare lo statunitense Tommy Paul. Il fenomenale spagnolo è invece stato il giustiziere di Lorenzo Musetti dopo aver regolato il russo Karen Khachanov e il britannico Jack Draper.

Approdare all’atto conclusivo assicura appunto 650 punti, dunque il distacco tra i due grandi talenti del tennis internazionale attuale è rimasto invariato nelle varie classifiche. Per quanto riguarda la ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso, lo spagnolo primeggia con 3.390 punti mentre l’azzurro insegue a quota 2.650. I due contendenti sono separati da 740 lunghezze, ma va ricordato che il nostro portacolori ha disputato soltanto un torneo in questa annata agonistica (gli Australian Open, vincendoli), mentre l’iberico non si è mai fermato e ha avuto più occasioni per raccogliere punti.

Lo scontro diretto che animerà la giornata di domani nella Capitale è di fondamentale importanza anche per la Race, visto che verranno messi in palio altri 350 punti. Se Jannik Sinner dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo di fronte al proprio pubblico si isserebbe a quota 3.000 punti e si porterebbe a 390 lunghezze di distacco dallo spagnolo. Se Carlos Alcaraz dovesse imporsi volerebbe a 3.740 punti e avrebbe così 1.090 lunghezze di margine sul nostro portacolori. Alle loro spalle sono più distanti il britannico Jack Draper (2.490), il tedesco Alexander Zverev (2.475), il norvegese Casper Ruud (2.025) e Lorenzo Musetti (1.800).

Ricordiamo che i primi otto classificati al termine della stagione si qualificheranno alle ATP Finals, in programma a Torino nel mese di novembre. Jannik Sinner resta il numero 1 del mondo e sarà davanti a Carlos Alcaraz nella classifica che prende in considerazione i risultati degli ultimi dodici mesi con il sistema degli scarti.

ATP RACE SINNER-ALCARAZ

ATP RACE AL 17 MAGGIO

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 3.390 punti

2. Jannik Sinner (Italia) 2.650 punti

ATP RACE DOPO LA FINALE DI ROMA

Se vince Sinner: Alcaraz 3.390, Sinner 3.000. Distacco di 390 punti.

Se vince Alcara: Alcaraz 2.740, Sinner 2.650. Distacco di 1.090 punti.