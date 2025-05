Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP: i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino si è qualificato all’atto conclusivo dopo aver rimontato lo statunitense Tommy Paul, soffrendo più del previsto contro l’americano considerando che tra ottavi e quarti aveva regolato due terraioli di spessore come l’argentino Francisco Cerundolo e il norvegese Casper Ruud. Il formidabile spagnolo ha invece prevalso su Lorenzo Musetti in semifinale, dopo aver regolato il britannico Jack Draper e il russo Karen Khachanov.

Il mattone tritato del Centrale ospiterà l’attesissimo testa a testa tra i due grandi rivali per eccellenza dell’attuale panorama internazionale: il numero 1 del mondo, tornato a giocare dopo aver scontato una squalifica di tre mesi e prontamente capace di accedere alla finale di un Masters 1000, se la dovrà vedere contro quello che da lunedì sarà il numero 2 del ranking ATP. Si tratta di una sfida totale e di enorme appeal, che potrebbe anche essere un antipasto della finale al Roland Garros. Il nostro portacolori arriverà all’appuntamento con qualche punto interrogativo visto che è al rientro dopo una lunga assenza e sulla carta l’iberico partirà leggermente favorito.

Il testa a testa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avrà un peso specifico importante anche per il ranking ATP. Entrambi hanno conquistato 650 punti visto che dodici mesi fa non avevano giocato nella Capitale, così l’azzurro si è issato a quota 10.380 punti mentre lo spagnolo si è portato a 8.500 punti. I due rivali sono dunque separati da 1.880 punti, ma come possono cambiare gli equilibri in base all’esito della finale?

Se Sinner dovesse vincere volerebbe a 10.730 punti e avrebbe così 2.230 lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo. Se Alcaraz dovesse alzare al cielo il trofeo planerebbe a 8.850 punti e accorcerebbe dunque il divario a 1.530 lunghezze. Con questa situazione si arriverà al secondo Slam della stagione, visto che settimana prossima entrambi non giocheranno e si prepareranno al meglio all’evento di Parigi.

RANKING ATP SINNER-ALCARAZ

PRIMA DELLA FINALE DI ROMA

Jannik Sinner: 10.380 punti.

Carlos Alcaraz: 8.500 punti

DOPO LA FINALE DI ROMA

Jannik Sinner: 10.730 punti se vince, 10.380 punti se perde.

Carlos Alcaraz: 8.850 punti se vince, 8.500 punti se perde.

DISTACCO SINNER-ALCARAZ DOPO ROMA

Sinner avrebbe 2.230 punti di vantaggio in caso di vittoria a Roma.

Sinner avrebbe 1.530 punti di vantaggio in caso di sconfitta a Roma.