Sinner-Alcaraz, Finale ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia 2025, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sul Campo Centrale del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino ha sofferto più previsto per avere la meglio sullo statunitense Tommy Paul: stasera ha perso il primo set per 6-1, poi ha restituito il favore al rivale con un sonoro 6-0 nella seconda frazione e nel terzo parziale ha iniziato a toccarsi il retro della coscia destra.

Il nostro portacolori ha comunque arginato l’insidioso americano e si è meritato la possibilità di disputare l’atto conclusivo sulla terra rossa della Capitale, dove se la dovrà vedere contro il grande rivale spagnolo, ogni pomeriggio giustiziere di Lorenzo Musetti in due set. Si preannuncia un confronto titanico tra il numero 1 del mondo e il suo acerrimo rivale, che da lunedì sarà ufficialmente numero 2 del ranking ATP. Sarà un antipasto della possibile finale al Roland Garros?

Jannik Sinner giocherà la sua prima finale in carriera a Roma, riportando il tricolore nell’atto conclusivo del torneo nella Città Eterna dopo 47 anni. Carlos Alcaraz conduce per 4-6 nei precedenti ufficiali disputati sul circuito maggiore, gli ultimi tre hanno sorriso all’iberico nel 2024: semifinale a Indian Wells, semifinale al Roland Garros, finale a Pechino. L’ultimo testa a testa andato in scena in autunno è però stato vinto dall’azzurro: era un’esibizione che valeva sei milioni di dollari ma non era riconosciuta a fini statistici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, finale degli Internazionali d’Italia 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1; in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA

Domenica 18 maggio

Ore 17.00 Finale ATP Masters 1000 Roma: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ ROMA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.