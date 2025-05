Sinner al bivio Roland Garros e Wimbledon: Alvaraz avrà 4000 punti da difendere, il ranking si decide qui

Fase decisiva. Il guanto di sfida è stato lanciato in maniera decisa da Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. La vittoria dello spagnolo nella finale degli Internazionali d’Italia contro il pusterese, di ritorno dopo tre mesi di stop per la vicenda “Clostebol”, ha dei riflessi nella classifica. Sinner quest’oggi festeggia la 50ª settimana consecutiva da n.1 del ranking, ma vede avvicinarsi Carlitos (n.2 con un distacco di 1530 punti).

Si entra in una fase importante per le “cambiali” in graduatoria. L’iberico dovrà gestire il peso della doppietta Roland Garros-Wimbledon, che si traduce in 4000 punti, considerando poi i 50 della presenza al Queen’s del 2024. Per contro, Sinner nel periodo che comprende i due Major avrà 1700 punti come drop in classifica.

L’obiettivo dell’azzurro sarà quello di monetizzare il più possibile in queste settimane, provando a imporsi proprio nei due Slam storici, approfittando così delle “scadenze” di Alcaraz in classifica. Questo perchè? Più avanti nell’annata i ruoli si invertiranno e sarà l’altoatesino a fare i conti col peso delle vittorie dell’anno passato.

Considerando il periodo dai Masters1000 nordamericani fino alle ATP Finals, il nostro portacolori ha 7030 punti sul “groppone”, mentre l’iberico ne ha “soli” 1060. Si comprende, quindi, che il mantenimento della vetta della graduatoria vivrà un momento importante su terra e su erba, visto che poi Carlitos avrà un chiaro vantaggio nella seconda parte di 2025.