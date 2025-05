Sinner affronterà un altro francese al secondo turno. E sarà il passo d’addio di un grande d’Oltralpe

Jannik Sinner supera Arthur Rinderknech con il punteggio di 64 63 75 in 2 ore e 17 minuti di gioco e avanza nel suo percorso al Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo ha giocato un match con qualche alto e basso sul Philippe Chatrier ma, tutto sommato, si è subito tolto la ruggine di dosso nel primo impegno sulla terra rossa parigina. Dopo 3 mesi di stop, e la finale di Roma, l’altoatesino sta iniziando a carburare.

Chi attenderà, quindi, il nostro portacolori nel secondo turno del torneo del Grande Slam francese? Stiamo parlando di un altro padrone di casa, in vista di un match davvero particolare. Jannik Sinner se la dovrà vedere contro Richard Gasquet che, come annunciato da tempo, sta giocando l’ultimo torneo della sua carriera.

Quali sono, quindi, i precedenti tra il numero 1 del mondo e l’esperto francese? Il computo parla di un netto 3-0 per il nativo di San Candido. Uno di questi precedenti, tra l’altro, è avvenuto proprio al Roland Garros di un anno fa, sempre al secondo turno.

Il primo incontro tra i due è datato 2023 al Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino ha centrato il successo nel match valevole per il secondo turno del torneo californiano con il punteggio di 63 76(2). Decisamente più combattuto, invece, il secondo capitolo della loro sfida. Rimaniamo nel 2023 ma ci spostiamo sull’erba tedesca di Halle. Nel match del primo turno il nostro portacolori ha vinto con il punteggio di 63 57 62, perdendo il primo set contro il francese nel loro computo totale. Set che rimarrà l’unico lasciato per strada dall’altoatesino contro Richard Gasquet, dato che il terzo ed ultimo precedente arriva al Roland Garros 2024 con un secco 64 62 64 rifilato dal numero 1 del mondo all’idolo di casa, nella sfida valevole per il secondo turno (proprio come accadrà in questa edizione) dello Slam parigino.