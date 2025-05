Serie A calcio 2025: classifica finale e verdetti. Scudetto, qualificate a Champions League ed Europa League, retrocesse in Serie B

Si è conclusa la Serie A 2024-2025 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti al termine di questa intensa stagione. Il Napoli si è laureato Campione d’Italia, gli azzurri hanno conquistato il quarto scudetto della storia. I partenopei hanno avuto la meglio per un punto nel serratissimo duello con l’Inter, che ha animato l’intero torneo e che si è risolto soltanto all’ultima giornata come non succedeva da tempo alle nostre latitudini.

Il Napoli e l’Inter giocheranno nella prossima Champions League insieme all’Atalanta (terza con qualche fase altalenante) e alla Juventus (riuscita a spuntarla all’ultima curva, contenendo il tentativo di sorpasso della rimontante Roma. La Roma (quinta) disputerà l’Europa League insieme al Bologna (nono), che avrà la possibilità di essere protagonista nella seconda competizione continentale in virtù del trionfo in Coppa Italia.

In Conference League ci andrà la Fiorentina (sesta), che ha agganciato la Lazio e l’ha superata in virtù degli scontri diretti: i viola confermano la loro presenza nella terza competizione continentale, mentre i biancocelesti (settimi) restano fuori dall’Europa insieme al deludentissimo Milan (ottavo).

Inter e Napoli si sono qualificate alla Supercoppa Italiana, a cui parteciperanno anche le finaliste della Coppa Italia (Milan e Bologna). A retrocedere in Serie B sono Empoli, Venezia, Monza. Di seguito la classifica finale e tutti i verdetti della Serie A 2025 di calcio.

VERDETTI SERIE A CALCIO 2025: SCUDETTO, QUALIFICATE COPPE EUROPEE E RETROCESSE

SCUDETTO (CAMPIONI D’ITALIA): Napoli.

QUALIFICATE ALLA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus.

QUALIFICATE ALL’EUROPA LEAGUE 2025-2026: Roma, Bologna (vincitrice Coppa Italia).

QUALIFICATA ALLA CONFERENCE LEAGUE 2025-2026: Fiorentina.

TESTE DI SERIE COPPA ITALIA 2025-2026 (già agli ottavi di finale): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio, Bologna.

QUALIFICATE ALLA SUPERCOPPA ITALIANA: Napoli, Inter. Si aggiungono Milan e Bologna provenienti dalla Coppa Italia.

RETROCESSE IN SERIE B: Frosinone, Sassuolo, Salernitana

CLASSIFICA FINALE SERIE A CALCIO 2024-2025

1. Napoli 82

2. Inter 81

3. Atalanta 74

4. Juventus 70

5. Roma 69

6. Fiorentina 65

7. Lazio 65

8. Milan 63

9. Bologna 62

10. Como 49

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 43

14. Verona 37

15. Cagliari 36

16. Parma 36

17. Lecce 34

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18