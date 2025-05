Serie A al cardiopalma, l’Inter sciupa l’occasione e il Napoli vede lo scudetto. Lotta Juventus-Roma

L’Inter ha avuto la grandissima occasione per sopravanzare il Napoli in testa alla Serie A. I Campioni d’Italia sono rimasti a lungo in vantaggio contro la Lazio mentre i partenopei pareggiavano contro il Parma, ma i neroazzurri sono stati riacciuffati nelle battute finali e così i ragazzi di Antonio Conte rimangono al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sugli uomini di Simone Inzaghi quando manca una sola giornata al termine del campionato.

L’Inter è passato in vantaggio nel recupero del primo tempo con la stoccata di Bisseck, Pedro ha pareggiato al 72′, Dumfries ha riportato avanti i finalisti della Champions League all’80 minuto ma poi Pedro ha trasformato il rigore al 90′ e ha inchiodato i padroni di casa. Finale thrilling con il VAR: annullato un gol ad Arnautovic per fuorigioco, non concesso un rigore ai partenopei che hanno colpito ben tre pali nel corso dell’incontro. Si deciderà tutto all’ultima giornata: Inter sul campo del Como già certo del decimo posto, Napoli in casa contro il Cagliari già salvo.

Juventus e Roma si contenderanno il quarto posto all’ultima giornata: i bianconeri hanno battuto l’Udinese per 2-0 con le firme di Gonzalez e Vlahovic, i giallorossi hanno regolato il Milan per 3-1 con le reti di Mancini, Paredes e Cristante. Il Cagliari ha battuto il Venezia per 3-0 e si è salvato, mentre il Parma e il Verona (1-1 con il Como) sono ancora a rischio. A giocarsi la salvezza saranno però, almeno sulla carta, il Lecce (1-0 contro il Torino, 31 punti), l’Empoli (3-1 contro il Monza, 31 punti) e il Venezia (29 punti): le due squadre peggiori retrocederanno in Serie B, si giocheranno Lazio-Lecce, Empoli-Verona e Venezia-Juventus.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Cagliari-Venezia 3-0

Fiorentina-Bologna 3-2

Inter-Lazio 2-2

Juventus-Udinese 2-0

Lecce-Torino 1-0

Monza-Empoli 1-3

Parma-Napoli 0-0

Roma-Milan 3-1

Verona-Como 1-1

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 79, Inter 78, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina 62, Bologna 62, Milan 60, Como 49, Torino 44, Udinese 44, Genoa 40, Cagliari 36, Verona 34, Parma 33, Lecce 31, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.