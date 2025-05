Sergio Mattarella sarà in tribuna a Roma per la finale Paolini-Gauff

Graditissima sorpresa per la finale femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di sabato alle 17:00 tra Jasmine Paolini e Coco Gauff. Tra gli spettatori dell’incontro che assegnerà il titolo ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A dare l’annuncio è stato il presidente della FITP Angelo Binaghi, poche decine di minuti fa, nella programmazione di Rai1. Non è la prima volta che Mattarella dimostra la sua vicinanza allo sport, e in questo caso al tennis: già aveva ripetutamente premiato, negli ultimi anni, gli azzurri vincitori di Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

Non è comunque la prima volta che si vede Mattarella al Foro Italico: i più attenti lo ricorderanno nel match inaugurale dei Mondiali di volley 2018 tra Italia e Giappone, che si disputò proprio sul Centrale del Foro Italico (che per alcuni anni è stato utilizzato in funzione outdoor per la pallavolo, con tutti i benestare del caso).

Resta da scoprire cosa succederà in caso di approdo in finale anche tra gli uomini di almeno un italiano, visti gli odierni impegni di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner contro Tommy Paul. Com’è come non è, intanto c’è il suo supporto nel confronto tra la toscana e l’americana che da lunedì potrà sedersi al numero 2 del ranking WTA.