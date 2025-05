Sebastien Ogier vince il Rally del Portogallo davanti a Tanak. Evans sempre in vetta alla generale

Sebastien Ogier (Toyota Yaris) si è aggiudicato il Rally del Portogallo, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato di Matosinhos il fuoriclasse francese ha fatto suo il round lusitano con appena 8.7 secondi di margine sull’estone Ott Tanak (Hyundai i20) e 12.2 su Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris).

Quarta posizione per Thierry Neuville (Hyundai i20) a 38.5 secondi dalla vetta, quinta per il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:41.9, quindi è sesto il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 2:31.

Dopo il round portoghese la classifica generale vede al comando lo stesso Elfyn Evans con 118 punti contro gli 88 di Kalle Rovanpera ed i 86 di Sebastien Ogier. Quarto Ott Tanak con 84, quinto Thierry Neuville con 78.

LA GARA

La domenica del Rally del Portogallo ha preso il via con la SS19 Paredes 1 e il successo di Kalle Rovanpera che precede Thierry Neuville per 3.5 secondi e Ott Tanak per 5.3. Si è passati, poi, alla SS20 Felgueiras 1 con Ott Tanak che precede Kalle Rovanpera per 3.1 e Thierry Neuville per 4.2. Successivamente è stata la volta della SS21 Fafe 1 e Ott Tanak brucia Sebastien Ogier per 2.4 secondi e Thierry Neuville per 3.0.

La giornata ha visto poi la SS22 Paredes 2 e di nuovo Ott Tanak sugli scudi con 3.5 su Sebastien Ogier e 3.7 su Kalle Rovanpera. La SS23 Felgueiras 2 ha visto di nuovo Ott Tanak davanti a tutti con 5.1 su Elfyn Evans e 5.2 su Kalle Rovanpera. Gran finale con la SS24 Fafe2 Power Stage con trionfo di Ott Tanak con 1.1 su Thierry Neuville 2.0 su Kalle Rovanpera. Sebastien Ogier è quinto a 4.9 e controlla il suo vantaggio.