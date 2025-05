Screzio tra Tsitsipas e Fils a fine incontro a Roma: cosa è successo tra il greco e il francese

Voglia di vincere e tensione. La sfida tra Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils, valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025, è stata decisamente animata da spirito combattivo, abbinato poi a un tennis di livello molto alto a fasi alterne per i due contendenti. Nel primo parziale il greco ha espresso un tennis molto qualitativo e non è un caso che si sia imposto con facilità sul 6-2.

Dal secondo parziale le cose sono cambiate. Tsitsipas ha abbassato l’efficienza al proprio servizio e ha comandato meno da fondo col suo dritto. Questo fattore ha pesato nella gestione dello scambio, dal momento che il francese è riuscito a scambiare maggiormente, mettendo in difficoltà l’ellenico dal lato del rovescio. In questa maniera, Fils l’ha spuntata con lo score di 2-6 6-4 6-2.

Nel momento della canonica stretta di mano i due hanno avuto cose da dirsi. Il loro riferimento è a quanto accaduto a metà del secondo parziale: sullo score di 3-3 (30-15 per Tsitsipas), il greco ha colpito con un rovescio a distanza ravvicinata il transalpino. Il più classico colpo alla figura.

Ebbene, Tsitsipas ha voluto chiarire di non averlo fatto di proposito, per via del rimbalzo della pallina sul campo e della sua posizione. In un primo momento la risposta di Fils ha indispettito Stefanos, facendogli capire di non credere alla sua ‘ricostruzione’. “Non è un mio problema“, ha detto il francese. Poco dopo i due si sono chiariti, in quanto il tennista d’Oltralpe ha precisato di non credere alla volontarietà del gesto.

Di seguito il video dell’episodio:

VIDEO SCREZIO TSITSIPAS-FILS A ROMA