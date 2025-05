Sci di fondo, Therese Johaug chiude definitivamente. Niente Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Therese Johaug ha deciso e non ha fatto alcuna inversione a U. “Torno solo per i Mondiali di Trondheim” aveva detto nel momento in cui aveva annunciato il suo comeback per la stagione 2024-‘25. Parola mantenuta, i Giochi olimpici 2026 li vivrà come inviata per la TV e non come atleta.

“È stata un’avventura tornare in squadra questo inverno, ma anche se amo ancora lo sci di fondo, sento di avere ancora più bisogno di passare più tempo con la mia famiglia” ha spiegato la quasi trentasettenne norvegese in un post su Instagram, ricco di foto della figlia, nata nel maggio 2023. Non manca un ringraziamento al marito-allenatore Nils Jakob Hoff.

Johaug aveva annunciato il ritiro dopo i trionfali Giochi olimpici di Pechino 2022, lasciando però aperta la porta di tornare in azione per i Mondiali di casa del 2025. Diventata mamma, è effettivamente rientrata in azione. La manifestazione iridata di febbraio-marzo si è risolta con tante medaglie, nessuna però d’oro. Il 2024-’25 è stato comunque vissuto da protagonista, con il successo nel Tour de Ski e il superamento della significativa soglia delle 100 vittorie in gare di primo livello.

Cionondimeno, l’esito più amaro che dolce dei Mondiali, aveva fatto sorgere l’ipotesi che l’addio definitivo potesse essere procrastinato di un anno. Soprattutto il marito spingeva per essere in pista anche a Milano Cortina 2026. Un’eventualità su cui tutti i media di Norvegia si sono fiondati, chiedendo a gran voce alla fondista di prepararsi anche per i Giochi.

Una pressione enorme, che però nulla ha potuto con la forza più prorompente che possa esistere. Quella dell’amore per una figlia e la volontà di ampliare ulteriormente la famiglia. Johaug chiude qui, stavolta per sempre. Non ci sarà comeback olimpico, i 3 ori individuali di Pechino 2022 resteranno il suo canto del cigno a Cinque cerchi. Non mancherà a Milano Cortina, ma anziché un paio di sci, sarà equipaggiata di cuffia e microfono.