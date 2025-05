Sci di fondo, le squadre dell’Italia per il 2025-2026: un’armata di 31 atleti fra uomini e donne!

La Federazione Italiana Sport Invernali ha comunicato la composizione delle squadre nazionali di sci di fondo per la stagione 2025-26. Si parla, all’atto pratico, del conferimento di status per indicare le gerarchie interne. Il concetto di ‘Squadra’ è difatti un retaggio del passato, soprattutto considerando come si ragiona per gruppi di lavoro.

Comunque sia, complessivamente il rango di “atleta di Squadra A” è stato concesso a 10 uomini e 8 donne, seppur con alcune sfumature (chi è classificato come sprinter puro e chi è formalmente un aggregato/a). La squadra cadetta, denominata “Milano Cortina 2026” conta invece 13 elementi (7 maschi e 6 femmine).

Invariato lo staff tecnico. Il DT e allenatore della squadra A sarà sempre Markus Cramer. Le squadre Milano Cortina 2026 saranno dirette da Fulvio Scola per gli uomini e Renato Pasini per le donne. Di seguito, l’elenco completo dei componenti delle squadre nazionali.

SQUADRA A ITALIANA SCI DI FONDO 2025-2026

BARP Elia (2002)

CAROLLO Martino (2003)

DAPRA’ Simone (1997)

DE FABIANI Francesco (1993) {Aggregato}

GRAZ Davide (2000)

HELLWEGER Michael (1996)

MOCELLINI Simone (1998) {Sprint}

PELLEGRINO Federico (1990)

TICCO’ Giovanni (2000) {Sprint}

VENTURA Paolo (1996)

CASSOL Federica (2000) {Sprint}

COMARELLA Anna (1997) {Aggregata}

DE MARTIN PINTER Iris (2004)

FRANCHI Francesca (1997) {Aggregata}

GANZ Caterina (1995)

GISMONDI Maria (2004)

LAURENT Nadine (2003)

MONSORNO Nicole (2000)

SQUADRA MILANO CORTINA 2026

ARTUSI Aksel (2004)

GABRIELLI Giacomo (1996)

GHIO Davide (2004)

MATLI Gabriele (2005)

NEGRONI Davide (2005)

ROMANO Lorenzo (1997)

ZORZI Andrea (2003)

CENA Virginia (2004)

DI CENTA Martina (2000)

FOLIE Marit (2005)

FOLIE Ylvie (2003)

LAURENT Beatrice (2005)

SILVESTRI Veronica (2002)