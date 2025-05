Sci alpino, le squadre maschili dell’Italia per il 2025-2026: novità Pini per le discipline tecniche

Flavio Roda, Presidente della FIDA, ha ufficializzato la composizione delle squadre di sci alpino maschile per quanto riguarda la stagione 2025-2026. La grande novità è l’arrivo di Mauro Pini, ex allenatore di Petra Vlhova, che sarà il responsabile della formazione di Coppa del Mondo per quanto riguarda le discipline tecniche.

Nel gruppo della velocità spiccano Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Pietro Zazzi e l’eterno Christof Innerhofer. Nelle discipline tecniche ci sono Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala e Alex Vinatzer.

SQUADRE ITALIA SCI ALPINO 2025-2026

Direttore Tecnico: Massimo Carca

GRUPPO COPPA DEL MONDO VELOCITÀ

TECNICI:

Allenatore responsabile: Lorenzo Galli.

Allenatori: Christian Corradino, Alberto Ghidoni, Patrick Staudacher.

Fisioterapisti: Einar Prucker, Luis Kuppelwieser.

Preparatore atletico: Davide Verga.

Skiman: Riccardo Coriani, Irvin Marta.

Skiman Head: Christoph Atz.

Skiman Rossignol: Ales Kalamar.

Skiman Nordica: Josef Zanon.

ATLETI:

Guglielmo Bosca

Mattia Casse

Giovanni Franzoni

Christof Innerhofer

Dominik Paris

Florian Schieder

Pietro Zazzi

GRUPPO COPPA DEL MONDO DISCIPLINE TECNICHE

TECNICI

Allenatore responsabile: Mauro Pini

Allenatori: Peter Fill, Davide Marchetti.

Preparatore atletico: Luca Rosi.

Fisioterapista: Luca Riorda.

Skiman: Alessandro Federici.

Skiman Rossignol: Philippe Petitjean.

Skiman Salomon: Robert Kristan.

Skiman Atomic: Georg Kleer.

ATLETI

Luca De Aliprandini

Filippo Della Vite

Tobias Katslunger

Tommaso Sala

Alex Vinatzer

GRUPPO COPPA DEL MONDO 2 VELOCITÀ

TECNICI

Allenatore responsabile: Alexander Prosch

Allenatori: Henri Battilani, Adam Peraudo.

Preparatore atletico: Matteo Ferrara.

Skiman: Tobias Knollseisen, Cesare Prati, Luca Alasonatti.

ATLETI:

Marco Abbruzzese

Benjamin Alliod

Gregorio Bernardi

Matteo Franzoso

Nicolò Molteni

Leonardo Rigamonti

Max Perathoner

GRUPPO COPPA DEL MONDO 2 DISCIPLINE TECNICHE

TECNICI

Allenatore responsabile: Andrea Truddaiu

Allenatori: Massimiliano Blardone, Cristian Devill.

Preparatore atletico/allenatore: Marco Gullino.

Skiman: Nicola Ferrari, Maurizio Urbani.

Allenatore/Skiman: Samuele Cadei.

ATLETI:

Corrado Barbera

Matteo Bendotti

Matteo Canins

Stefano Pizzato

Tommaso Saccardi

Edoardo Saracco

Davide Seppi

Simon Talacci

GRUPPO COPPA EUROPA

TECNICI:

Allenatore responsabile: Ivan Imberti.

Allenatore: Stefano Canavese.

Preparatore atletico/allenatore: Fabio Bianco Dolino.

Skiman: Aberto Bertasi, Davide De Crignis.

ATLETI:

Andrea Bertoldini

Pietro Broglio

Jakob Franzelin

Lorenzo Gerosa

Emanuel Lamp

Luca Ruffinoni

Enrico Zucchini

Francesco Zucchini