Sci alpino, calendario Coppa del Mondo maschile 2025-2026. Date e programma. Le Olimpiadi a Bormio

Il calendario 2025-2026 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino prevede che si prenda il via domenica 26 ottobre da Sölden, in Austria. La conclusione è invece fissata a Lillehammer, in Norvegia, mercoledì 25 marzo. Dunque cinque mesi completi di competizioni, con il pinnacolo dell’azione rappresentato dalle Olimpiadi, che gli uomini vivranno a Bormio.

Complessivamente, sono programmate 37 gare valide per la Sfera di cristallo. Si nota un leggero sbilanciamento verso il settore tecnico, poiché sono pianificati 11 slalom e 9 giganti a fronte di 10 Super-G e 7 discese. Sono inoltre state riservate tre date per eventuali recuperi di eventi veloci cancellati (una a dicembre, una a febbraio e una a marzo).

Oltre ai Giochi olimpici di febbraio, sono previste almeno tre tappe in Italia, seppur concentrate tra dicembre e gennaio. Si parla degli abituali appuntamenti della Val Gardena e dell’Alta Badia oltre a Madonna di Campiglio. Resta da definire il luogo del SuperG del 28 dicembre, ma verrà deciso il giorno in cui il calendario riceverà la vidimazione ufficiale (12 giugno).

SCI ALPINO, CALENDARIO COPPA DEL MONDO MASCHILE 2025-2026

26/10, Sölden (AUT) – Gigante

16/11, Levi (FIN) – Slalom

22/11, Gurgl (AUT) – Slalom

27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG

28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante

05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa

06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG

07/12, Beaver Creek (USA) – Gigante

13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante

14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom

18/12, Val Gardena (ITA) – Data riservata a eventuale recupero

19/12, Val Gardena (ITA) – Discesa

20/12, Val Gardena (ITA) – SuperG

21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante

22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom

28/12, {Località da definire} – SuperG

07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom

10/01, Adelboden (SUI) – Gigante

11/01, Adelboden (SUI) – Slalom

16/01, Wengen (SUI) – SuperG

17/01, Wengen (SUI) – Discesa

18/01, Wengen (SUI) – Slalom

23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG

24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa

25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom

27/01, Schladming (AUT) – Gigante

28/01, Schladming (AUT) – Slalom

31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG

01/02, Crans Montana (SUI) – Data riservata a eventuale recupero

28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa

01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG

07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante

08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom

13/03, Courchevel (FRA) – Data riservata a eventuale recupero

14/03, Courchevel (FRA) – Discesa

15/03, Courchevel (FRA) – SuperG

21/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Discesa

22/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Super-G

24/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Gigante

25/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Slalom

CALENDARIO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

BORMIO

07/02: Discesa

09/02: Combinata a squadre

11/02: Super-G

14/02: Gigante

16/02: Slalom