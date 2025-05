Sci alpino, calendario Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Date e programma. Le Olimpiadi a Cortina d’Ampezzo

Il calendario della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-2026 pianifica l’inizio della stagione a Sölden (Austria) nella giornata di sabato 25 ottobre. Esattamente cinque mesi dopo, mercoledì 25 marzo, il sipario calerà con un altro gigante, da disputarsi a Lillehammer (Norvegia), palcoscenico delle finali.

Nel complesso, sono pianificate 37 gare, con una lieve preponderanza di quelle tecniche. Sono infatti programmati 10 slalom e 10 giganti, a fronte di “sole” 9 discese e 8 super-G. Ovviamente, le prove veloci sono a maggior rischio di cancellazione, pertanto sono già state riservate tre date per eventuali recuperi di competizioni che non dovessero andare in scena.

Le gare dei Giochi olimpici 2026 si terranno a febbraio a Cortina d’Ampezzo. Sono inoltre previste altre tre tappe in Italia. Due a gennaio, una dopo l’altra, fra Tarvisio e Plan de Corones. Dopodichè, a marzo, si farà scalo in Val di Fassa. Il calendario è pressoché definito, ma la vidimazione definitiva da parte della Federazione Internazionale arriverà a giugno.

SCI ALPINO, CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2025-2026

25/10, Sölden (AUT) – Gigante

15/11, Levi (FIN) – Slalom

23/11, Gurgl (AUT) – Slalom

29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante

30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom

06/12, Tremblant (CAN) – Gigante

07/12, Tremblant (CAN) – Gigante

12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa

13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa

14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG

16/12, Courchevel (FRA) – Slalom

20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa

21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG

28/12, Semmering (AUT) – Gigante

29/12, Semmering (AUT) – Slalom

03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante

04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom

10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa

11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG

13/01, Flachau (AUT) – Slalom

17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa

18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG

20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante

24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante

25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom

30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa

31/01, Crans Montana (SUI) – Data di riserva per eventuale recupero

01/02, Crans Montana (SUI) – SuperG

27/02, Soldeu (AND) – Data di riserva per eventuale recupero

28/02, Soldeu (AND) – Discesa

01/03, Soldeu (AND) – SuperG

06/03, Val di Fassa (ITA) – Data di riserva per eventuale recupero

07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa

08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG

14/03, Äre (SWE) – Gigante

15/03, Äre (SWE) – Slalom

21/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Discesa

22/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Super-G

24/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Slalom

25/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Gigante

CALENDARIO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

CORTINA D’AMPEZZO

08/02: Discesa

10/02: Combinata a squadre

12/02: Super-G

15/02: Gigante

18/02: Slalom