Schio-Venezia oggi in tv, A1 basket femminile 2025: orario gara-5, programma, streaming

L’ultima sfida, l’ultimo confronto. Gara-5 tra Famila Schio e Umana Reyer Venezia deciderà in maniera definitiva chi si potrà fregiare del titolo di Campione d’Italia 2024-2025 per quel che concerne il basket femminile. Al PalaRomare è tutto pronto per un ultimo atto da reali brividi.

Finora il fattore campo non è mai stato mai violato, ma ci si è andati davvero vicini in gara-2, quando la squadra di Giorgios Dikaioulakos si è prodigata in una rimonta conclusa al supplementare. E anche gara-4 ha visto un inizio molto forte di Schio, che però si è dovuta arrendere di fronte a un ritorno di fiamma dell’Umana. Sono queste due le migliori squadre dell’annata, e in attesa dei tanti cambiamenti che radio mercato preannuncia per l’annata 2025-2026 c’è da vivere quest’ultimo atto dell’annata corrente.

Gara-5 di finale scudetto tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia si giocherà alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SCHIO-VENEZIA, GARA-5 FINALE SCUDETTO OGGI

Martedì 13 maggio

Ore 20:30 Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA SCHIO-VENEZIA, GARA-5: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport