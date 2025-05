Scherma, undici sciabolatrici azzurre presenti nel tabellone principale a Lima

Si è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Lima, ultimo appuntamento della stagione prima dei grandi eventi dell’estate, gli Europei di Genova e i Mondiali di Tbilisi. Saranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale, con Michela Battiston e Chiara Mormile che erano già sicure della partecipazione grazie alla loro posizione nel ranking.

Dopo la fase a gironi avevano staccato il biglietto per il tabellone principale anche Claudia Rotili, Mariella Viale e Vittoria Mocci. Dagli assalti preliminari sono invece passate Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Eloisa Passaro, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Martina Criscio. L’unica eliminazione è stata quella di Benedetta Fusetti, sconfitta per 15-10 dalla polacca Lenkiewicz.

Dalle 17.30 cominceranno gli assalti del tabellone principale, con le finali che si terranno nella notte italiana. Domani, invece spazio alla prova a squadre con il quartetto azzurro che non è ancora stato selezionato.

Sarà un ricco fine settimana per la scherma italiana. Infatti non c’è solo la gara di Lima, ma a Madrid sono impegnati gli sciabolatori. Anche la spada vive un doppio impegno, con le donne in pedana a Wuxi e gli uomini a Saint Maur.