Scherma, Tommaso Marini secondo nel GP di Shanghai. Sul podio Giulio Lombardi

Non è arrivata la vittoria come in campo femminile con Martina Favaretto, ma l’Italia è stata grandissima protagonista anche nella gara maschile del Grand Prix di fioretto a Shanghai. Secondo posto per Tommaso Marini e terzo per Giulio Lombardi nel giorno di Choi Chun Yin Ryan, che ha ottenuto la sua prima vittoria della carriera.

Nella doppia sfida tra Italia ed Hong Kong è stato il paese asiatico a festeggiare. Infatti in finale Choi ha superato Marini con il punteggio 15-12, mentre in precedenza aveva sconfitto in semifinale Lombardi per 15-9. Marini aveva regalato la rivincita azzurra, battendo nell’altra semifinale il numero uno del mondo Cheung Ka Long per 15-13.

Marini e Lombardi sono stati anche gli unici due azzurri a spingersi almeno ai quarti di finale. La strada per il podio per il marchigiano si è aperta con un netto 15-5 sull’americano Marcello Olivares; mentre il toscano è riuscito ad imporsi all’ultima stoccata per 15-14 sul francese Pierre Loisel.

Negli ottavi di finale si è fermato il cammino di Davide Filippi, che si è arreso per 15-13 a Cheung Ka Long al termine di un assalto molto combattuto. Lo stesso Filippi ha battuto nei sedicesimi Damiano Di Veroli per 15-10; mentre ancora l’ultima stoccata è stata decisiva per Lombardi nel derby contro il rientrante Filippo Macchi (15-14). Fuori sempre nello stesso turno anche Guillaume Bianchi (15-9 con il cinese Zeng). Sconfitta al primo turno per Alessio Foconi, Damiano Rosatelli e Giuseppe Franzoni.