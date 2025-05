Scherma, sciabolatrici lontane dal podio a Lima. Battiston e Rotili fuori agli ottavi, vince Emura

Continua il 2025 di successi per Misaki Emura. Dopo le vittorie a Tunisi ed Heraklion, la giapponese ha trionfato anche nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Lima. Un successo arrivato battendo in finale la spagnola Araceli Navarro con il punteggio di 15-12. Sul podio ci sono salite anche la turca Nisanur Erbil e l’ungherese Luca Szucs.

Purtroppo è stata una giornata deludente per i colori azzurri, visto che nessuna delle italiane è riuscita ad arrivare almeno ai quarti di finale. Le migliori sono state Michela Battiston e Claudia Rotili, che si sono fermate negli ottavi al cospetto delle due finaliste. Infatti Battiston è stata sconfitta per 15-4 da Navarro, mentre Rotili ha perso contro Emura per 15-7.

Eliminazione nei sedicesimi per Alessia Di Carlo, dopo che era riuscita a battere al primo turno la numero uno del mondo, la coreana Jeon Hayoung con il punteggio di 15-8. Successivamente Di Carlo, però, è stata sconfitta dalla francese Lola Tranquille per 15-9. Amarezza anche Mariella Viale, che si è fermata anche lei ai sedicesimi, ma solamente all’ultima stoccata per 15-14 proprio contro la spagnola Navarro.

Sempre al secondo assalto di giornata sono state sconfitte Manuela Spica (15-8 contro l’azera Kaspiarovich), Vittoria Mocci (15-11 contro la francese Noutcha) e Martina Criscio (15-11 contro la giapponese Emura). Fuori al primo turno, invece, Eloisa Passaro, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Chiara Mormile