Scherma, sciabolatrici azzurre lontane dal podio a Lima. Vittoria per la Francia

L’Italia conclude all’ottavo posto la prova a squadre della Coppa del Mondo di sciabola femminile a Lima, ultimo appuntamento della stagione prima dei grandi eventi dell’estate (gli Europei di Genova ed il Mondiale di Tbilisi). Il quartetto composto da Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale e Manuela Spica non è andato oltre ai quarti di finale, perdendo poi anche i successivi assalti per il piazzamento finale.

A trionfare a Lima è stata la Francia, che si è imposta in finale sul Giappone con il punteggio di 45-38. Sul terzo gradino del podio ci è salita l’Ungheria che ha superato nella finalina l’Ucraina per 45-23.

Come detto l’Italia si è fermata ai quarti di finale, venendo battuta dall’Ucraina con il punteggio di 45-38. In precedenza le azzurre avevano sconfitto la Spagna negli ottavi di finale per 45-35.

Dopo il ko con le ucraine, per le azzurre si sono aperti gli assalti per un piazzamento dal quinto all’ottavo posto e anche qui sono arrivate due sconfitte consecutive per il quartetto italiano, prima con la Corea del Sud (45-33) e poi con la Cina (45-39).