Scherma, nove spadiste accedono al tabellone principale in Coppa del Mondo

Saranno complessivamente nove le spadiste che si giocheranno le proprie chance nel tabellone principale in quel di Wuxi, città della Cina che ospita questo fine settimana la Coppa del Mondo 2025 di scherma, specialità spada. Dopo l’ingresso automatico delle big Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Lucrezia Paulis e Sara Maria Kowalczyk, nella giornata odierna altre quattro azzurre hanno staccato il pass per l’ultimo atto, superando così la dura fase preliminare.

La portacolori più brillante in tal senso è stata Roberta Marzani che, malgrado quattro successi e due K.O nei gironi, ha amministrato senza patemi il tabellone da 128 e da 68, regolando prima la svizzera Favre per 15-11 e, successivamente, l’israeliana Yizhaki, sempre per 15-11.

Ok anche Nicol Foietta, la quale a seguito del successo all’ultima stoccata contro l’ungherese Dekany (13-12) ha vissuto un altro assalto al cardiopalma con la sudcoreana Kim, terminato anche questo di misura (sempre 13-12). Più netto il successo di Alessandra Bozza, trionfatrice per 15-1 sulla mongola Batsaikhan e per 15-12 sulla belga Vandingenen. Giulia Caforio si è poi imposta sulla neutrale Zakharova (11-10) e sulla cinese Hu (15-11).

Niente da fare invece per Federica Isola, fermata dalla padrona di casa Yang nell’ultima sfida per 15-11. Out nel turno precedente inoltre per Alice Clerici e Carola Maccagno. Domani, a partire dalle 3:00 italiane, cominceranno le gare del tabellone principale.