Scherma, Martina Favaretto vince ancora! Trionfo anche a Shanghai, sul podio Errigo e Batini

Continua il momento magico di Martina Favaretto. Dopo il trionfo nell’ultima prova di Coppa del Mondo a Vancouver, la veneta sale nuovamente sul gradino più alto del podio anche al Grand Prix di fioretto a Shanghai. Si tratta dell’ottavo successo della carriera per l’azzurra, il terzo in un GP dopo quello di Torino e proprio a Shanghai lo scorso anno. Un fantastico bis dunque per Favaretto, che certifica ulteriormente il suo ruolo di numero uno della classifica mondiale.

Proprio come era già accaduto qualche settimana fa a Vancouver, Favaretto ha sconfitto in finale l’americana e campionessa olimpica Lee Kiefer, che occupa la seconda posizione del ranking mondiale. Un assalto perfetto quello dell’azzurra, che si è imposta con il punteggio di 15-11.

Un risultato di squadra eccezionale per l’Italia, visto che sul podio ci salgono anche Arianna Errigo e Martina Batini, sconfitte entrambe in semifinale e terze in classifica. La monzese si è arresa nel derby con Favaretto per 15-7, mentre la pisana è stata battuta da Kiefer per 15-4.

Tre azzurre in semifinale e cinque nei quarti di finale, dove ci sono stati altri due derby. Nel primo protagonista ancora Favaretto, che ha sconfitto Anna Cristino con il punteggio di 15-9; mentre nel secondo Batini ha superato 15-8 Alice Volpi, che ha centrato il miglior risultato stagionale proprio all’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali (Volpi è tornata in pedana solo ad inizio 2025).

Tantissima Italia a Shanghai e veramente una prestazione formidabile delle azzurre. Negli ottavi Elena Tangherlini è stata fermata da Lee Kiefer per 15-9. Nello stesso turno eliminazione anche per Martina Sinigalia (15-11 contro l’ungherese Pasztor) e per Francesca Palumbo ed Irene Bertini, sconfitte in due derby rispettivamente da Alice Volpi (15-8) ed Anna Cristino (15-7). Fuori ai sedicesimi Carlotta Ferrari (15-9 con la canadese Harvey), mentre al primo turno Camilla Mancini (15-9 contro Volpi) e Matilde Molinari (15-12 con la francese Blaze)