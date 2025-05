Scherma: le spadiste conquistano il secondo posto nella prova a squadre in Coppa del Mondo

Si conclude con una bella notizia la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada. In occasione della gara a squadre l’Italia ha conquistato una bella seconda posizione, cedendo il passo soltanto alla Polonia al termine di una finale molto combattuta.

Ma andiamo con ordine. La formazione composta da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk ha cominciato il suo cammino battendo nettamente la Romania, regolandola con il risultato di 33-26. Decisamente più ostica la sfida ai quarti, dove le nostre portacolori hanno superato per due stoccate l’Ucraina, chiudendo i conti sul 42-40.

Grande la personalità sfoggiata poi in semifinale, dove la compagine tricolore ha arginato gli Stati Uniti conducendo una serie di assalti convincenti, terminati con il punteggio di 44-36. Lo stop è invece arrivato all’ultimo atto, a causa di una squadra Polacca arrembante, più cinica nei momenti chiave e capace di imporsi per 35-31. La piazza d’onore del comparto femminile bilancia quella maschile: i nostri spadisti infatti in quel di Saint Maur si sono dovuti accontentare della nona moneta.

Positivo il bilancio azzurro fino a questo momento, considerato che quello odierno è il terzo podio di questa annata sportiva per le spadiste, fattore importante in vista dei Campionati Europei di Genova, in programma dal 14 al 19 giugno.