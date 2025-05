Scherma: la spadista Kowalczyk quinta in Coppa del Mondo. Settima Marzani

Non arrivano piazzamenti in top 3 da Wuxi, città della Cina che sta ospitando questo fine settimana la Coppa del Mondo di scherma, specialità spada, categoria femminile. In occasione del tabellone principale individuale, cinque azzurre hanno guadagnato un posto delle prime dieci posizioni, mancando però l’appuntamento con gli assalti decisivi.

La portacolori più brillante è stata Sara Maria Kowalczyk, abile ad accomodarsi in quinta piazza grazie ad un cammino positivo, inaugurato con il successo sulla svizzera Bon per 15-8 e con quello sull’ungherese Kardos per 15-12. Agli ottavi poi l’atleta facente parte dell’Esercito si è imposta sulla competitiva magiara Muhari, salvo poi salutare la gara ai quarti, complice la sconfitta per 15-10 con l’ucraina Kharkova.

Si è fermato ai quarti di finale anche il cammino di Roberta Marzani, superata di una sola stoccata dalla sudcoreana Song (10-9), trovando così il settimo piazzamento. Ottava invece Gaia Caforio, out contro la padrona di casa Xu per 14-9. Da segnalare inoltre quanto fatto da Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, nona e decima. Più indietro il resto della truppa, a cominciare da Rossella Fiamingo, diciannovesima e fuori ai sedicesimi così come Alessandra Bozza (trentunesima) e Nicol Foietta (trentaduesima). Trentottesima posizione invece per Lucrezia Paulis.

La gara è stata vinta dalla francese Louis Marie Alexandra che, in finale, ha battuto la sudcoreana Sera Song per 10-9. Terzo posto invece per le già citate Kharkova e Xu. Domani, domenica 25 maggio andrà in scena la prova a squadre. Occasione importantissima per l’Italia (Numero 1 del tabellone), in pedana con Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk.