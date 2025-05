Scherma, la Coppa del Mondo di spada si divide tra Cina e Francia

In attesa dei grandi appuntamenti estivi (Europei a Genova e Mondiali a Tbilisi), la Coppa del Mondo di spada va in archivio questo fine settimana con un doppio appuntamento. Le spadiste saranno impegnate in Cina a Wuxi, mentre gli spadisti saranno di scena in Francis a Saint-Maur. Domani andranno in scena le fasi di qualificazione, sabato invece gli assalti del tabellone principale e domenica la prova a squadre.

Si conclude quindi a Wuxi una stagione decisamente positiva per le spadiste azzurre. Giulia Rizzi è reduce dalla vittoria nel Grand Prix di Bogotà, che è andata a confermare l’ottimo rendimento della friulana negli ultimi mesi. Non solo Rizzi, ma un’Italia che ha ottenuto molto anche da tante altre azzurre come Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk e Rossella Fiamingo.

C’è un po’ di voglia di riscatto, invece, in campo maschile dopo la prova un po’ deludente a Bogotà. Questa tappa di Saint-Maur può essere molto utile in vista proprio dei campionati europei, con gli azzurri che proveranno a sbloccarsi. Sicuramente fari puntati su Davide Di Veroli, che in questa stagione ha trovato l’unica vittoria (la sua prima della carriera) ad Heidenheim.

Domenica come detto spazio alle gare a squadre. Il quartetto femminile non è ancora stato scelto, mentre quello maschile sarà invece composto da Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Piatti ed Andrea Santarelli. L’obiettivo delle azzurre è quello della vittoria, mentre gli uomini vogliono provare a prendersi il podio.